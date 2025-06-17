إلغاء حكم سجن مالك ناد صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بقبول الاستئناف المقدم من مالك ناد صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب وإدارته بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بإلغاء حكم أول درجة 3 سنوات غيابيا وقضت مجددا ببراءة المتهم حضوريا.

تفاصيل القضية



وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام مالك نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة باستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن بضبط وإحضار المتهم وبالتوجه إلى المكان تبين عدم تواجده فيه وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها إلى محكمة جنح أول درجة والتي قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، وقام المتهم بتسليم نفسه وتمكن من عمل إجراءات إعادة المحاكمة أمام دائرة مستأنف النزهة التي أصدرت حكمها المتقدم.