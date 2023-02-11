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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حققت نجاحات كبيرة في سن صغير.. منى ذو الفقار مثال للمرأة الناجحة

منى ذو الفقار
منى ذو الفقار

أكدت المحامية الدولية منى ذو الفقار ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن بعد أن أصبحت محامية شهيرة ومعروفه في مصر ومجال المحاماة وبدأت العمل في شركات كبرى دولية وبنوك والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار كان سعيد جدا بدخولها لمجال المحاماة وكان يرى أنها تمتلك المقاومات لتحقيق ذلك.

 

وأوضحت منى ذو الفقار خلال لقاء لها في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنها في عام وفاة والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار في عام 1993 كانت قد أصبحت محامية معروفة في الشركات الكبرى، وأكبر البنوك الأجنبية والمصرية سواء قطاع عام أو خاص، معلقة: "هو الحمدلله شاف ده وفرح بيه جدا".

 

أول حملة لعقد الزواج الجديد

 

وأشارت منى ذو الفقار إلى أنها في هذه الفترة كانت قد أنشأت أول حملة لعقد الزواج الجديد في الثمانينيات، وكانت وقتها مازالت محامية غير معروفة ولكنها نجحت في الأمر وكانت قد بدأت في الظهور إعلاميا للحديث عن هذه الحملة وعقد الزواج الجديد، متابعة أنها تعرضت إلى انتقادات كبيرة أنها شيوعية.

منى ذو الفقار ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار منى ذو الفقار الفنان الراحل صلاح ذو الفقار معكم منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي

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