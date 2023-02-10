ابنة الراحل صلاح ذو الفقار تحكي رد فعلهم بعد زواجه من شادية

أكدت منى ذو الفقار ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار والمحامية الدولية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن رغم زواج والدها من الفنانة الراحلة شادية لم يقاطعوا الأفلام التي جمعتهما.

وأضافت أن والدتها كانت إنسانة استثنائية وكانت تربطها مع والدها صلة قرابة وصداقة كبيرة، وكان والدهم يقوم بزيارتهم كل أسبوع، وتقبلوا هذا الوضع، متابعة أن والدها الراحل لم يقصر في أي شيء تجاههم.

وأوضحت منى ذو الفقار خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن "أقاربهم لما كانوا بيزوروهم ويلاقوهم بيتفرجوا على شادية كانوا بيستغربوا"، مضيفة أن الفنانة الراحلة شادية فنانة كبيرة، نحبها جميعا ومن الممكن أن تعجبنا اغنية لها أو لا، وأن أقاربهم كانوا مندهشين من هذا الأمر، وكان هذا بسبب أن والدتها إنسانة عاقلة جدا واستثنائية.

قصة حب كبيرة بينهما

وأشارت منى ذو الفقار إلى أنه، كان هناك قبول من ناحية والدتها للأمر، وأنها اذا كانت طلبت الطلاق كانت ستحصل عليه في لحظة، لأن والدها لم يكن ليرد لها طلب، و كان زواجهما بعد قصة حب كبيرة، ولم يكن زواجا تقليديا، معلقة: "لو أنا كنت مكان والدتي لن أقبل هذا الوضع".