حبس تاجر مخدرات بحوزته 25 طربة حشيش بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال المضبوط للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكان قد واصل رجال الأمن بالقاهرة جهودهم لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط شخص بدار السلام لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175,000جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.