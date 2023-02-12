عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات بحوزته 25 طربة حشيش بدار السلام

حشيش
حشيش

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال المضبوط للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكان قد واصل رجال الأمن بالقاهرة جهودهم لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط شخص بدار السلام لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175,000جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس الإتجار بالمواد المخدرة مخدر الحشيش 25 طربة لمخدر الحشيش طربة الطلقات النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

مرتضى منصور يجتمع بجهاز الزمالك في منزله .. لهذا السبب

موضوعات متعلقة

حبس شخص بحوزته 64 ألف قرص مخدر بالدرب الأحمر

140 طربة.. حبس شخص لحيازته 15 كيلو حشيش بالقاهرة

حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

حبس صاحب شركة بالموسكي لاتجاره في النقد الأجنبي

سير عكس الاتجاه.. حبس سائق توك توك أصاب أجنبيا بالمرج

حبس تاجر ألعاب نارية بحوزته أكثر من مليون قطعة بالقاهرة

جلب الحبيب ورد المطلقة.. حبس دجال القاهرة لنصبه على المواطنين

حبس مروجي العقاقير المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

تعليمات للصحافة وقطع للعلاقات.. مسؤول فرنسي يعلن مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

اجتهادات شخصية وتوقعات.. السعودية تكذب ادعاءات العالم الهولندي بشأن الزلازل في المنطقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

السوداني بـ 160 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ الحكومية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في 7 محافظات: أمطار غزيرة ورياح خلال ساعات

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ