برلمانية تطالب بالرقابة علي الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان

أكدت ألفت المزلاوى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، علي ضرورة ان يتضمن العمل الدرامي وخاصة مسلسلات رمضان علي محتوي هادف كونه يشاهده جميع افراد الاسرة المصرية، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة من جانب الدولة على الأعمال الفنية والدرامية التى يتم بثها فى شهر رمضان والتأكد من كونها تقدم رسالة ورؤية وهدف بعيد عن الاسفاف والتضليل.

نجاح كبير لمسلسل الاختيار



وأكدت "المزلاوى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت نجاح كبير لمسلسل الاختيار الذى أصبح واحد من أشهر المسلسلات الدرامية التى تصحح الأفكار المغلوطة لدى الجمهور إضافة الى إبراز جهود ابطال الجيش فى التصدى للعناصر الإرهابية، قائلة:" العمل الدرامى الرسالة التى يقدمها فوق 1000 رساله من منصات إعلامية مختلفة فهي تمس المواطن بشكل مباشر".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن العمل الدرامى يلتف عليه عدد كبير من الجمهور الذين تتفاوت أعمارهم وانتماءاتهم ويجب تسليط الضوء على بطولات الجيش المصري الذي يمتلك مخزون كبير من الانجازات والبطولات المشرفة.



ووجهت النائبة الشكر للجيش المصري العظيم الذى يقف على حدود الوطن يحمى الدولة من الأعداء المتربصين للنيل من الدولة المصرية، قائلة:" ابنائنا يقفون على الحدود وسط درجات حرارة تصل للثلج يؤدى دوره على أكمل وجه".

تجدر الإشارة الي أن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أكد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، أن شهر رمضان القادم 2023 سيشهد محتوي درامي من مسلسلات فنية رفيعة المستوي.