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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص 15 يوماً لحيازته 15 كيلو حشيش

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته 15 كيلو حشيش.

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وكانت سددت أجهزة وزارة الداخلية، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي السموم حيث تمكنوا من ضبط 15 كيلو من الحشيش المخدر مخبأة داخل مخبأ سرى بسيارة نقل بالقاهرة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى و الأمن العام ، ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج حال إستقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة ثان السلام ، وعُثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 كيلو جرام ومبلغ مالى داخل مخبأ سرى بسقف كابينة السيارة.

قاضي المعارضات

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف للإتصال بعملائه ، وإستخدام السيارة فى النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,050,000مليون جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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