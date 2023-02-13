كاتب صحفي: مصر والسعودية العمود الفقري للأمة العربية

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن العلاقات المصرية الخليجية تتسم بالقوة والصلابة، مضيفا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشهودا في تاريخ العلاقات المصرية الخليجية.



وأضاف أشرف العشري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالصراحة والوضوح في الإشارة لطبيعة العلاقة بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن هناك مواقف مشرفة من دول الخليج لدعم مصر في العديد من السنوات الماضية.

العلاقات المصرية السعودية تاريخ من التعاون والأخوة



وتابع الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن هناك توافق للرؤى والأفكار بين مصر والدول الخليجية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخ من التعاون والأخوة.



وأشار الكاتب الصحفي أشرف العشري، إلى أن مصر والسعودية العمود الفقري للامة العربية.



