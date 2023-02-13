عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر والسعودية العمود الفقري للأمة العربية

السيسي
السيسي

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن العلاقات المصرية الخليجية تتسم بالقوة والصلابة، مضيفا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشهودا في تاريخ العلاقات المصرية الخليجية.

txt

السيسي: لولا الأشقاء العرب لما وقفت مصر على قدميّها مرة أخرى


وأضاف أشرف العشري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالصراحة والوضوح في الإشارة لطبيعة العلاقة بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن هناك مواقف مشرفة من دول الخليج لدعم مصر في العديد من السنوات الماضية.

 

العلاقات المصرية السعودية تاريخ من التعاون والأخوة


وتابع الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن هناك توافق للرؤى والأفكار بين مصر والدول الخليجية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخ من التعاون والأخوة.


وأشار الكاتب الصحفي أشرف العشري، إلى أن مصر والسعودية العمود الفقري للامة العربية.

 

أشرف العشرى العلاقات المصرية الخليجية السيسي اخبار السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الزمالك قدم ملحمة كروية أمام سموحة وسجل 3 أهداف.. فيديو

ترشيحاتنا

السعودية .. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالب وليد الغريبي في أمريكا

بعد زيادة الأسعار.. أرخص سيارة ميتسوبيشي "موديل 2023" في مصر

المواصفات الكاملة لموبايل شاومي Xiaomi 13 Lite قبل طرحه .. صور

توفيت أثناء عملها في الشرقية.. وزير الصحة ينعي الرائدة الريفية حبيبة راشد

ما أول كلمة نطقت بها الإذاعة المصرية.. ومن قائلها ؟

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض مميت.. ماذا يفعل كوب من البنجر لجسمك؟

من الأجمل.. دينا الشربيني ومايا دياب بنفس الفستان |شاهد

منعا للإحراج.. وصفات متنوعة لعلاج رائحة العرق

بلاها ورد وهدايا.. بوكيه الخضراوات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

فيديو

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

كيلو اللحمة بـ 135 جنيه..تخفيضات ضخمة بعدة منافذ | أعرف أماكنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

اﻟﻤﺰﻳﺪ