السيسي: لولا الأشقاء العرب لما وقفت مصر على قدميّها مرة أخرى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور الإمارات في دعم مصر في السنوات الأخيرة للعبور من أزمتها، موجها حديثه للأشقاء في الإمارات قائلا: «لا تسمحوا لمواقع التواصل أن تؤثر على وحدتنا».

أضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة للمشاركة في المشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

أكد السيسي، أن مصر نجحت في تطوير شبكة الطرق وهو ما ساعد في توفير 8 مليارات دولار سنويا لحجم الوقود المستهلك في الإشارات، لافتا إلى أن مصر عملت على التطوير في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والكهرباء والنقل.

وتحدث الرئيس السيسي، عن جهود الدولة في الصحة، مشيرا إلى أن مصر دولة خالية من فيروس سي منذ 3 أعوام، مشيرا إلى المبادرات النوعية التي نفذتها الدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الإرهاب في مصر فشل وأصبح من الماضي، لافتًا إلى أن الدولة دفعت ثمنًا كبيرًا من دم أبنائها للخلاص منه.

وأوضح الرئيس السيسي ، في جلسة حوارية على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات، المقامة في دبي، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتياطي النقدي لمصر في أعقاب الحالة التي عاشتها الدولة من 2011 حتى 2013، تم استهلاكه في شراء المواد البترولية لتوفيرها للاحتياجات اليومية، ولم يتبق من الاحتياطي سوى مبلغ لا يذكر.

وأكد أنه لولا وقوف الأشقاء العرب بجوار مصر، لم تكن لتقف الدولة على قدميّها مرة أخرى، موجها الشكر للأشقاء والحكومات العربية على دورهم تجاه مصر، فيما طالب الشعوب العربية عدم الالتفات للشائعات التي تحاول هدم العلاقات بين الأشقاء العرب.

وأوضح السيسي ، أن صبر الشعب المصري وتحمله العبء الثقيل خلال تلك الفترة - من 2011 حتى 2013- كان من ضمن النقاط المضيئة التي أسهمت في مرور مصر من الأزمات الكبيرة التي واجهتها، مضيفاً أنه إلى الآن لا يزال الشعب المصري يتحمل برغم كل الأزمات الاقتصادية التي تواجهنا، لا سيّما التضخم الاقتصادي الذي يواجه العالم أجمع.

وأشار إلى أن التواصل الإعلامي بين الدولة والشعب عبر وسائل الإعلام المختلفة خلق حالة من الثقة بين المواطن المصري وقيادته، على الرغم من محاولات العبث في مساحة الثقة بين الدولة والشعب المصري خلال العام الماضي.