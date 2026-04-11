قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين
البابا تواضروس يبعث برسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة ترجمت لـ 22 لغة
على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.58 درجة يهز جنوب إيران
اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة
وزير المالية: رفع مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة إلى 30% والتعليم 20%
وزير المالية: نستهدف خفض الدين لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية 2026 يثير الجدل.. وأمهات مصر: الطلاب متوترين
قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل ينجح شرط ترامب الحاسم.. لا نووي لإيران مقابل انفراجة كبرى بمضيق هرمز| تفاصيل

هل ينجح شرط ترامب الحاسم.. لا نووي لإيران مقابل انفراجة كبرى في مضيق هرمز؟|تفاصيل
هل ينجح شرط ترامب الحاسم.. لا نووي لإيران مقابل انفراجة كبرى في مضيق هرمز؟|تفاصيل
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات حول الملف النووي الإيراني، تواصل التصريحات الأمريكية إثارة الجدل بشأن ملامح أي اتفاق محتمل وحدود التفاوض مع طهران، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤيته وشروطه الأساسية، محددا أولويات بلاده بوضوح.

وأكد ترامب، في تصريحاته للصحفيين، أن مسألة "عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية" تمثل الركيزة الأولى والأهم في أي اتفاق مرتقب، مشيرا إلى أن هذا الشرط وحده يشكل نحو 99% من ملامح "الاتفاق الجيد"، في دلالة على تركيز واشنطن على هذا الملف دون التوسع في قضايا أخرى.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بفرض أي رسوم على حركة الملاحة، واصفا المضيق بأنه ممر دولي لا يخضع لسيطرة طرف بعينه، كما أبدى تشكيكه في صحة أي إجراءات إيرانية قد تؤثر على حرية العبور فيه.

النووي الإيراني: حرب أم اتفاق... طهران أمام

وأضاف أن المضيق سيبقى مفتوحا "بشكل تلقائي"، سواء عبر التفاهمات أو بدونها، موضحا أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه بشكل مباشر في تجارتها، على عكس دول أخرى، ما يعكس ثقة واشنطن بقدرتها على ضمان استمرارية حركة الملاحة بالتعاون مع شركائها الدوليين.

في سياق متصل، أشار ترامب إلى اعتقاده بحدوث "تغيير في النظام" بالفعل، لكنه أوضح أن ذلك لا يمثل معيارا للتفاوض، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. 

كما تطرق إلى الوضع العسكري الإيراني، معتبرا أن قدرات البحرية وسلاح الجو والدفاعات الجوية قد انتهت، دون الخوض في تفاصيل دقيقة.

وفي ختام تصريحاته، لفت إلى تحركات الفريق التفاوضي الأمريكي، موضحا أن نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، سيعقدون اجتماعات قريبة، معربا عن أمله في تحقيق تقدم سريع في المحادثات. 

كما شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مسار التفاوض "معهم أو بدونهم"، في إشارة إلى إيران، مع إبقاء الخيارين الدبلوماسي والعسكري مطروحين.

جدير بالذكر، أن هناك نهجا أمريكيا واضحا يقوم على الحزم في الملف النووي، مع ترك مساحة محدودة للمناورة في بقية القضايا، ما يشير إلى أن أي اتفاق قادم قد يكون محكوما بشرط واحد حاسم يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دودج
دودج
دودج

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد