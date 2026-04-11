نائب ترامب يصل إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران

أعلنت وكالة رويترز، أن نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكانت سفارة إيران لدي واشنطن أعلنت قبول الشروط المسبقة والتي أعلن عنها النظام الإيراني لقبول المفاوضات مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد .



وضمت الشروط الإيرانية المسبقة بحسب مصادر إيرانية هي وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار ووقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية ؛ ‏ستنطلق المفاوضات المباشرة مساء السبت.





