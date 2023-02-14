الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

بسبب كثافة تساقط الثلوج وتعطل حركة المرور، ساعد الأطباء امرأة هندية حامل لديها تاريخ من مضاعفات المخاض في ولادة طفل سليم عبر مكالمة WhatsApp.

قال الدكتور مير محمد شافي، المسئول الطبي في كرالبورا: "استقبلنا ليلة الجمعة مريضة في حالة مخاض في مركز الرعاية الصحية الأولية (كيران) لديها تاريخ من الولادة المعقدة مع تسمم الحمل والولادة على فترات طويلة".

ولادة طفلة على الواتساب

كانت هناك حاجة إلى نقل المريضة جوًا إلى مستشفى بها مرافق للولادة حيث ظلت كيران معزولة عن بقية منطقة كوبوارا خلال فصل الشتاء.

منع تساقط الثلوج المستمر يومي الخميس والجمعة السلطات الهندية في كيران من ترتيب نقل جوي، مما أجبر الطاقم الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية للمنقطة على البحث عن طريقة بديلة للمساعدة في التوليد.

قام الدكتور بارفايز طبيب أمراض النساء في مستشفى منطقة كرالبورا بمحاولة توجيه الدكتور أرشد صوفي وطاقمه الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية في كيران عبر مكالمة على WhatsApp طوال عملية ولادة الطفل.

قال الدكتور شافي: "تم دفع المريضة (للمخاض) وبعد 6 ساعات ولدت طفلة سليمة، حاليا كل من الأم والطفل تحت الملاحظة وهما بخير".