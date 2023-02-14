عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

توليد طفلة باستخدام
توليد طفلة باستخدام الواتساب

بسبب كثافة تساقط الثلوج وتعطل حركة المرور، ساعد الأطباء امرأة هندية حامل لديها تاريخ من مضاعفات المخاض في ولادة طفل سليم عبر مكالمة WhatsApp.

قال الدكتور مير محمد شافي، المسئول الطبي في كرالبورا: "استقبلنا ليلة الجمعة مريضة في حالة مخاض في مركز الرعاية الصحية الأولية (كيران) لديها تاريخ من الولادة المعقدة مع تسمم الحمل والولادة على فترات طويلة".

 

ولادة طفلة على الواتساب

كانت هناك حاجة إلى نقل المريضة جوًا إلى مستشفى بها مرافق للولادة حيث ظلت كيران معزولة عن بقية منطقة كوبوارا خلال فصل الشتاء.

منع تساقط الثلوج المستمر يومي الخميس والجمعة السلطات الهندية في كيران من ترتيب نقل جوي، مما أجبر الطاقم الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية للمنقطة على البحث عن طريقة بديلة للمساعدة في التوليد.

قام الدكتور بارفايز طبيب أمراض النساء في مستشفى منطقة كرالبورا بمحاولة توجيه الدكتور أرشد صوفي وطاقمه الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية في كيران عبر مكالمة على WhatsApp طوال عملية ولادة الطفل.

قال الدكتور شافي: "تم دفع المريضة (للمخاض) وبعد 6 ساعات ولدت طفلة سليمة، حاليا كل من الأم والطفل تحت الملاحظة وهما بخير".

WhatsApp الواتساب ولادة طفلة طفلة واتساب هندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بعد الزلزال المدمر.. ظاهرة غريبة تشهدها تركيا.. تفاصيل

بعد حكم ببراءة زوج نانسى عجرم.. أول تعليق من محامية القتيل محمد الموسى

موضوعات متعلقة

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

رسالة مبكية من طفلة لوالدها بعد وفاتها تحت الأنقاض.. شاهد ماذا كتبت

شاهد.. رجل يطفئ 55 شمعة مشتعلة بكعب قدمه| فيديو

شاهد.. ظهور بقرة بـ 3 قرون ضخمة تثير الدهشة

ظهور جسم غريب في سماء أمريكا.. هل هو فضائي؟

لحظة عثور بريطاني على فأر في علبة خبز .. شاهد ماذا حدث؟

بيت الشيطان .. اكتشاف طبقة مشتعلة تشبه الجحيم تحت الأرض | شاهد

نفوق حيتان نادرة على شواطئ قبرص.. هل تأثرت بالزلزال المدمر؟|شاهد

ترشيحاتنا

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

دعاء للميت في العشر الأواخر من رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة

واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص

هل يجوز في الحج الصيام بدلا من نحر الهدي؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ