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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن شخصية النادي الأهلي تتكون عندما يأتي هدف ضد النادي الأهلي ويرد بهدف اواثنان اوثلاثة اهداف.

 

وأكد رضا، أن هناك مباريات للنادي الأهلي يكون في أسوأ حالته رغم ذلك يفوز بالمباراة ولا يذهب الفريق الخصم إلي مرمى النادي الأهلي.

سواريز قضى علي شخصية النادي الأهلي

وأضاف رضا، أن في فترة توالي سواريز تدريب النادي لعب بطريقة مختلفة لا يعرفها الأهلي وفي هذا التوقيت قضى علي شخصية النادي الأهلي مشيرا، إلي أن المدرب الحالي للنادي الأهلي كولر لم يعيد شخصية النادي الأهلي.


 

الأهلى الأهلي والزمالك كولر سواريز فوز

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