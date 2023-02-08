الحظوظ متساوية..لهذه الأسباب سيفوز الأهلي على ريال مدريد في كأس العالم للأندية|تفاصيل

الأهلي هو الأقرب للفوز بالمباراة

قال الكابتن إبراهيم هلهول, مدرب بالإتحاد الإنجليزي، أن المباراة بين النادي الأهلي و نادي ريال مدريد ليست سهلة وهي مباراة قوية جدا لكلا الفريقين وينتظرها كل العالم بفارغ الصبر.

الحظوظ متساوية بين ريال مدريد و الأهلي

وأضاف إبراهيم هلهول علي قناة “الحدث اليوم”، أن الحظوظ متساوية بين ريال مدريد و الأهلي بالإضافة إلي غياب 5 لاعبين عن اللقاء المرتقب من فريق ريال مدريد من ضمنهم كريم بنزيما وإدين هازارد وتيبو كورتوا حارس مرمى الريال.

الأهلي هو الأقرب للفوز بالمباراة

واكد، ان فريق ريال مدريد يعانى من هزة عنيفة بعد خسارته من فريق مايوركا الاسبانى 1-0, وبذالك احتلوا المركز الثالث فى الدورى الاسبانى بينما الأهلى يحتل المركز الاول فى الدورى العام.. ولهذه الأسباب فإن فرص فوز النادي الأهلي بالمباراة هي الأقرب إلي الحقيقة.

