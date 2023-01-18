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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربية: مبابي يشترط ضم صديقيه لفتح المفاوضات مجددا مع ريال مدريد

مبابي
مبابي

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأن نادي ريال مدريد الإسباني لم يفقد الأمل في ضم مبابي كما أن امبابي لم ينس بالتأكيد ايضا الريال هكذا بدأت شبكة”ذا أثليتك” حديثها عن الريال ومبابي.

واضاف التقرير، ان نادي ريال مدريد الإسباني يضع اللاعب الفرنسي في حساباته، حيث استبعد ريال مدريد علنا التعاقد مع مبابي، إذ لا يرغب مسؤولو الريال أن يتناول الإعلام الأمر ،ولكن النادي بقي علي اتصال بشكل سري مع مبابي، وبدأ التحرك منذ كأس العالم 2022.

مفاوضات جارية بين ريال مدريد و اللاعب مبابي

واشار التقرير، إلى ان “مصدر” نفي لــ “ذا أثلتيك” وجود اى مفاوضات مع مبابي، إلا أن الشبكة الأميركية أكدت أن الاتصالات جارية بين ريال مدريد و اللاعب مبابي.

وأكد التقرير، ان مبابي كان قريبا من الانتقال لريال مدريد قبل أن يجدد عقده بشكل مفاجئ مع باريس سان جيرمان حتي عام 2025، حيث ذكرت “موندو ديبور تيفو” سابقا أن مبابي اشترط ضم صديقيه أشرف حكيمي وثيو هيرنانديز لفتح المفاوضات مجددا مع ريال مدريد.
 

مبابي ريال مدريد الإسباني الاعلام كأس العالم الأميركية باريس

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