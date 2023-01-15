إعلامي: الأهلي أمامه فرصة للحصول على مركز متقدم في كأس العالم للأندية

قال الإعلامي محمود موسي، إن قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المغرب في الفترة من 1 حتي 11 فبراير 2023 منحت فرصة للنادي الأهلي للحصول علي مركز متقدم في البطولة، مضيفا أن الجماهير سترى أداء على مستوى عالي من الفرق المشاركة في هذه النسخة.

الأهلي يبدأ أمام أوكلاند سيتي

وأضاف محمود موسي علي قناة “الحدث اليوم”، أن النادي الأهلي سيبدأ مباراة الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الأربعاء 1 فبراير، والفائز من هذه المباراة سيواجه فريق سياتل الأمريكي، والفائز من هذه المبارة سيواجه في نصف النهائي فريق ريال مدريد.

الأهلي و ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وأكد، أن هناك مواجهة عربية بين الهلال السعودي والوداد المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والفائز سيوجه فريق فلامينجو البرازيلي مضيفا، أن النادي الأهلي في طريقه لمواجهت نادي ريال مدريد، في حال تخطى أوكلاند سيتي، ومن ثم التغلب علي فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.





