رئيس العربية للتصنيع: الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة موجودة بالمعارض

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه رغم النمو الكبير في الصناعات المدنية، لكن الصناعات الدفاعية أيضا تلقي إهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 14 شركة ومصنع، منها 7 شركات تعمل على الصناعات الدفاعية بجانب الصناعات المدنية، و7 أخرين للصناعات المدنية فقط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي": “لدينا 3 مصانع بمنطقة حلوان معنيين بصناعة الطائرات وهم: مصنع الطائرات ومصنع المحركات ومصنع حلوان”، موضحا أن مصنع المحركات بحلوان بتولي صيانة أكثر من 90% من محركات القوات الجوية، إلى جانب إحتوائه على مركز تصنيع رقمي به 15 ماكينة مبرمجة تعمل أتوماتيكيا بالكامل بدون أي تدخل بشري.

وتابع أن مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات ينتج جميع قطع الغيار لمختلف القطاعات والمصانع بإستخدام "الهندسة العكسية"، لافتا إلى أن الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة ويتم عرضها بعضها بالمعارض.