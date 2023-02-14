وداعا مرسي عطا الله.. رحل وترك خلفه إرثا كبيرا في عالم الصحافة

توفى الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، اليوم ، والرئيس الأسبق لنادي الزمالك، تاركا خلفه إرثا كبيرا ونجاحات، كان إحداها تسديد ديون مؤسسة الأهرام، إلى جانب المقالات التي عكست رؤى ووجهات نظر صحفية كبيرة أعجب بها الكثيرون من القراء، وكبار رجال صاحبة الجلالة.

رحلة مرسي عطا الله مليئة بالنجاحات الكبيرة ومحطة محورية فاصلة في تاريخ جريدة الأهرام، وعند بداية تكليفه بإصدار الطبعة الأولى من جريدة الاهرام المسائي، لم يغفل له جفن لـ 3 أيام حتى أصدر العدد الأول من 14 صفحة دون إعلان واحد، بطريقة مميزة ومختلفة أثارت دهشة الجميع، وحازت على إعجابهم، حيث وصله كم هائل من الإشادات والرسائل بعد الطبعة الأولى من القراء.

كما نجح في تأمين مصير أكثر من 10 آلاف صحفي داخلها، ويظل نجاح عطا الله في تسديد ديون مؤسسة الأهرام حقيقة ثابتة لا تنكر، ورغم ذلك وما بذله من جهود واضحة، فلم تنل كافة قراراته استحسان جميع العاملين.

وفي عصر البث المستمر نجح مرسي عطا الله في إدارة مؤسسة الأهرام بعد تكليفه بـ 72 ساعة، وتركه العمل كمصحح لغوي بالجريدة، الوظيفة التي ظن البعض أنها نهاية لتاريخ مرسي عطا الله، الذي أثبت العكس وفاق نجاحه التوقعات.

كما اهتم عطا الله أيضا بكل ما يربط القارئ بالجريدة، مثل المشروعات كـ كساء الطفل اليتيم، وتوفير وظائف، كما أطلق ما عرف بـ «أوسكار الأهرام» كرم خلاله العديد من الفنانين والشخصيات المؤثرة.

من جانب آخر، نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي مرسي عطا الله.

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين، بخالص العزاء لأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الأهرام، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير في كل المناصب والمواقع القيادية التي تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وأضاف أن الراحل كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة.

كما نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، وقال الشوربجي إنه كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامه صحفية وإعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء.

ولد الكاتب الصحفي، مرسي عطا الله عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفي ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية.