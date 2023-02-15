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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023-2025|تفاصيل

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة استخدام  بدءًا‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31 ‏‏ديسمبر 2023.

وأوضحت أنه قبل البدء في تقديم المقترحات البحثية، يقوم العلماء المهتمون بمناقشة الإمكانيات التقنية للأجهزة بالاتصال بعلماء خط إشعاع سيزامي للمقترحات المتعلقة بخطوط الأشعة IR و XAFS / XRF و MS على التوالي:
• الدكتورة جيهان كامل    ‏‏[email protected]‏‏
• الدكتور/ مسعود حرفوش‏‏ ‏‏[email protected]‏‏messaoud.harfouche ‏‏
• الدكتور محمود عبد اللطيف  ‏‏[email protected] 
آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 2 مارس 2023 
‏لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  الرابط الإلكتروني التالي : 
https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals

‏ ‏

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10 /3 /2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتوكول الموقع .


وقد ورد للأكاديمية عدد 98 مقترحًا بحثيًا وقد تم تحكيم 86 مقترحًا بحثيًا منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win/

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لاشتراك في مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وكإحدى الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات والتقديم

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-research-projects-2023/

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