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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري: هدفنا المربع الذهبي بالدوري.. وسنفاوض «زوران» للتجديد موسمًا آخر

الصربي زوران
الصربي زوران

قال محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، إن النادي كان موفقًا في اختياره للجهاز الفني الحالي بقيادة الصربي زوران، بخلاف الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها.

وأضاف محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد السكندري، مليء بالنجوم الذين صنعوا الفارق في نتائج الفريق.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري يرفض التفريط في محمود علاء مدافع الفريق، الذي يُعد أحد الهدافين بزعيم الثغر، موضحًا أن النادي أيضًا يتمسك بتجديد عقد زوران للموسم المقبل، بعد ما أضاف للفريق على مستوى النتائج.

وأوضح أن إدارة زعيم الثغر، هدفها التواجد في المربع الذهبي قبل انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الإدارة توفر مستحقات اللاعبين باستمرار وترفض تأخيرها، حتى في حالة وجود ضائقة مالية.

واختتم تصريحاته، أن ناديه سيشارك في البطولة العربية إذا تمت دعوة النادي ووجدت فرصته، موضحًا أن الفريق يرغب في تجديد عقد مابولولو والإبقاء على جميع اللاعبين.

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