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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتسهيل التجارة في إطار منظومة التكامل الاقتصادي

صدى البلد

  أكدت جامعة الدول العربية، حرصها على إيلاء الأهمية الكبيرة لتضمين مجال تسهيل التجارة على مائدة التفاوض في إطار منظومة التكامل الاقتصادي العربي.


جاء ذلك في كلمة مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة لبنان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.
 

وقال "أبو النصر" إن التفاوض حول ملحق تسهيل التجارة بدأ منذ بداية عام 2020، وتم الانتهاء من التفاوض على الملحق الأساسي في نهاية عام 2022 واعتمادات الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي بمواجب القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 110 في أول سبتمبر 2022، مشيرا إلى أنه نظرا لكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءا لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 للجنة تسهيل التجارة باستكمال أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق.
 

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بندين أساسين، الأول آليات تفاوض الدول العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية على جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة، بينما يتناول البند الثاني، آليات تفاوض الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة عالمية لتفاوض جداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

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