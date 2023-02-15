البحرية العسكرية بالسويس تتألق في طابورها الصباحي وعمارة يؤكد أهمية خطة الإخلاء

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمدارس العسكرية وجعلها على رأس قائمة الأولويات خلال الفترة الأخيرة وتحديداً لأبنائنا بالمراحل الثانوية العامة والفنية

فقد تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يرافقه سيد حمدان وكيل المديرية وأحمد عبد الحميد مدير عام التعليم الفني والمهني في جولة ميدانية بدأها في الساعات الأولى من الصباح بمدرسة السويس العسكرية للصناعات البحرية حضر خلالها طابور الصباح وتحية العلم وأشاد بإنتظام الخطوات وآثار التدريبات الميدانية علي أبنائنا الطلاب وأثر ذلك الملحوظ علي معنوياتهم ومظهرهم العام المشرف وهو الأمر الذي انعكس فعلياً علي مستوياتهم الدراسية حيث ظهر ذلك الأمر جلياً خلال نتائج السنوات الأخيرة وتمثيل أبناؤنا خريجي المدرسة البحرية العسكرية في أوائل الجمهورية العام الماضي.



كما قدم عمارة الشكر والتقدير للعسكريين العميد محمد نافع قائد المدرسة ونائبة العقيد احمد عوني وعبد الله مدير المدرسة علي ما تلاحظ خلال زيارته من اهتمام بالمستوى التدريبي والتعليمي بالفصول الدراسية و ورش الاقسام العملية .



كما شدد عمارة علي تفعيل خطط الإخلاء وبدأ التدريب عليها اعتباراً من يوم الاحد القادم وإمكانية الاستعانة بإدارة الأمن في التدريب ووضع خطة الإخلاء المثالية التي تتناسب مع حجم وإمكانيات وطبيعة المدرسة.