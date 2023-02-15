جامعة الطفل بالزقازيق تشارك بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن جامعة الطفل بجامعة الزقازيق قد شاركت بمعرض القاهرة الدولى السابع للابتكار ،والذى أُقِيم تحت رعاية رئيس الجمهورية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ١٣-١٤ فبراير ٢٠٢٣ م.

وكان ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور محمد حسن دهب وزير التعليم والبحث العلمى بالسودان ، ودكتور إليفيرا فورتوناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى بالبرتغال ،والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم ترشيح فريق متميز من الطلاب بأعمار مختلفة للمشاركة فى المعرض بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى برئاسة د.محمود صقر مؤكدا علي أن جامعة الزقازيق توفر إمكاناتها العلمية والتربوية لتنمية مهارات البحث والتفكير والابتكار لدى طلاب جامعة الطفل والعمل على بناء شخصيتهم بصورة متكاملة .

وأشار الدكتور إسلام حامد منسق جامعة الطفل بالجامعة أن عدد طلاب جامعة الطفل بجامعة الزقازيق الذين شاركوا فى معرض القاهرة الدولى للابتكار بلغ ١٢ طالبا وطالبة ، وذلك بحضور الدكتورة شيماء فرج المدرس بكلية الطب وعضو جامعة الطفل وشارك الطلاب فى مؤتمر جامعة الطفل الثانى والذى أقيم على مسرح فندق الماسة بالتوازى مع فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار، حيث قامت الطالبة ياسمينا مدحت بأداء متميز فى عرض مشروع روبوت يعمل بالأردوينو للتعقيم ضد الفيروسات ، كما قام الطالب إبراهيم صادق بعرض تجربتهم فى المشاركة بمسابقة الألسكو .

كما شارك الطلاب أيضا فى معرض القاهرة الدولى للابتكار بمشاريع وعرض نماذج أولية " prototype " لمشاريعهم فى المعرض ،حيث عرض الطالبان نوراى محمد حسن ، وعلى محمد حسن مشروعا عن تحديد نسبة وجود ثانى أكسيد الكربون وملوثات الجو باستخدام الذكاء الصناعى ، وعرض الطالب عمر يحى مشروعا عن روبوت الفضاء القنفذ حيث يتم تطويره بإمكانات تخفض من تكلفة تصنعية ، وعرضت أيضا الطالبة آية صديق مشروعا عن وقود المستقبل .

وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد لخطة تنفيذ الأنشطة العلمية لاستكمال المرحلة الخامسة والسادسة من جامعة الطفل بجامعة الزقازيق.