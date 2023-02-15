رئيس تضامن النواب يكرم الشيخ أحمد مرتضى حامد

كرم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ أحمد مرتضى حامد بمنحه شهادة شكر وتقدير من المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك لعطائه وجهوده المتميزة في خدمة البلاد والعباد والتصوف.

جاء ذلك خلال استقبال القصبي من قبل الشيخ أحمد مرتضى حامد في ساحته، التي وصفها في كلمته بـ"الساحة الطيبة، الساحة الصوفية، ساحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ساحة الأدب والعلم والكمال والأخلاق".

وأضاف عبد الهادي في تصريحات على هامش التكريم، أن أهم ما يميز هذه الساحة أن لها توجهات علمية وأوصى الحاضرين أن يتمسكوا بهذا التوجه لأن بمثل هذا التوجه يبقى التصوف كما أرادوا من أسسوا علم التصوف.

ونوه بأن الشيخ أحمد مرتضى حامد له باع مشهود في نشر الدعوة إلى الله وتبليغ منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سماحة الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأهل البيت وغرس القيم والأخلاق وحب الوطن وحب العمل في طلبة العلم عنده.

كما أنه يسعي دائمًا للصلح بين الناس وإخماد الفتن ومنع الخصومات.