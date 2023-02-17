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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: أتوقع الانتهاء من مناقشة موازنة 2021 -2022 خلال جلسات 27 فبراير

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المقبلة ستستكمل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022.

وتوقعت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة ستنتهى من مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالى 2021 -2022 خلال  إجتماعاتها القادمة يوم 27 فبراير الجارى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة اليوم، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل  على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن  الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.

وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزير الشباب

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