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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

مصرع شخص و إصابة
مصرع شخص و إصابة 3 أخرون فى حادثين تصادم بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الشاملة لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محاضر بالواقعتين.

 

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بنزلة كوبرى عوايد ضيف، أسفر الحادث عن وفاة "شاب 24 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب آخر، مقيم بكفر الدوار، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بعزبة التراث، أسفر عن إصابة شخصين، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

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