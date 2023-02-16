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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

فاز نادي بيراميدز على منافسه إنبي بنتيحة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

سجل أهداف بيراميدز كل من رمضان صبحي في الدقيقة 24 ومحمد حمدي في الدقيقة 67 بينما سجل هدف انبي الوحيد رفيق كابو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء .

تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي 

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: رمضان صبحي

تشكيل إنبي..

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزى- خالد رضا - أحمد كالوشا - مصطفى دويدار

خط الوسط: ناصر مودى - مصطفى شكشك- أحمد العجوز- محمد عبد العاطى

خط الهجوم: رفيق كابو -أحمد أمين "أوفا"

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق انبي المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة .

نادي بيراميدز بيراميدز انبي الدوري المصري

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