بيراميدز يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري الممتاز

فاز نادي بيراميدز على منافسه إنبي بنتيحة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

سجل أهداف بيراميدز كل من رمضان صبحي في الدقيقة 24 ومحمد حمدي في الدقيقة 67 بينما سجل هدف انبي الوحيد رفيق كابو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء .

تشكيل بيراميدز



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي



خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد



خط الهجوم: رمضان صبحي

تشكيل إنبي..

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزى- خالد رضا - أحمد كالوشا - مصطفى دويدار

خط الوسط: ناصر مودى - مصطفى شكشك- أحمد العجوز- محمد عبد العاطى

خط الهجوم: رفيق كابو -أحمد أمين "أوفا"

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق انبي المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة .