انتشال رجل تركي حيا من تحت الأنقاض بعد 11 يوما من الزلزال المدمر

أعلنت وكالة أنباء الأناضول أنه تم إنقاذ رجل، من تحت أنقاض مبنى انهار في منطقة هاتاي جنوب تركيا، بعد مرور11 يوما من الزلزال المدمر.

ورغم مغادرة أغلب فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال، لا يزال هناك أمل من انتشال الناجين من تحت أنقاض الكثير من المنازل.

وكشف خبراء زلازل في تركيا، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع حدوث زلزال قوي في مدينة اسطنبول تفوق خسائره التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال الخبراء إن زلزال اسطنبول المتوقع سيفوق في خسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الخبراء أن التقارير تشير إلى أنه يوجد في إسطنبول 1164000 مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط.

وتابع الخبراء، أنه إذا وقع زلزال قوته 7.5 درجة أو أكثر، من المتوقع أن يتضرر 13.492 ألف مبنى بأضرار جسيمة و39.325 ألف مبنى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة.