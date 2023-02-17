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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها أول مسجد في تركيا وكنيسة يونانية..الزلزال يدمر مبان تاريخية

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الجمعة، أن الزلزال المدمر في تركيا دمر العديد من المباني التايخية التي يرجع تاريخ بنائها إلي مئات السنين.

وجاء في الصحيفة :"في مدينة الحضارات هاتاي ، تم تدمير المباني التاريخية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين بعد الزلازل".

وأضافت أنه من ضمن تلك المباني التاريخية أول مسجد في تركيا “حبيب نكار”، و الشيخ علي والجامع الكبير و الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.

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كشف خبراء زلازل في تركيا، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع حدوث زلزال قوي في مدينة اسطنبول تفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال الخبراء إن زلزال اسطنبول المتوقع سيفوق في خسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الخبراء أن التقارير تشير إلى أنه يوجد في إسطنبول 1164000 مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط.

وتابع الخبراء، أنه إذا وقع زلزال قوته 7.5 درجة أو أكثر، من المتوقع أن يتضرر 13.492 ألف مبنى بأضرار جسيمة و39.325 ألف مبنى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة.

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