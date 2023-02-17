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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زلزال تركيا.. انتهاء البحث عن ناجين في 5 مدن| فيديو

الزلزال
الزلزال

قال عمر أحمد مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إن عدد ضحايا كارثة الزلزال وصل حتى الآن إلى قرابة 38 ألف ضحية، و105 آلاف مصابين، وأن عدد الأبنية التي تهدمت وتعرضت لضرر كبير وصل إلى قرابة 84 ألف مبنى في كل المناطق.

 

وأضاف في رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الانتهاء من عملية البحث عن ناجين في 5 مدن تركية تم الإعلان عنها، ومن المقرر أن يشهد يوم غد تطبيق هذا الأمر في كافة المدن بعد الانتهاء من رفع الأنقاض، وسوف تتم عملية إعادة البناء من خلال الشركات التركية التي ستقوم بتأسيس المناطق، لافتًا إلى أن الأبنية الجديدة ستكون بعيدة عن خطوط الصدع التي ضربت المنطقة.

وتابع أن فرق الإنقاذ ما زالت متمسكة بالأمل، وكان هناك اليوم أخبار من مدينة أنطاكيا بوجود 3 أشخاص تحت الأنقاض ربما يكونوا على قيد الحياة، حيث تم سماع صوت أحدهم، أما الآخران فقد تم التوصل إلى حرارتهم.

الزلزال كارثة الزلزال القاهرة الإخبارية أنقرة ضحايا كارثة الزلزال

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