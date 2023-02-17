تنمية الصعيد : توسّع رقعة التعليم في قرى ومدن وجه قبلي |فيديو

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه كان يوجد مشكلة فى توفير مدارس بقرى الصعيد قديما، ولكن الآن أصبح تصل لكل قرية مدرسة بجميع مراحلها التعليمية، إلى جانب التعليم الجامعي، من جامعات أهلية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، ان رقعة التعليم توسعت فى الصعيد، سواء كانت مرحلة ابتدائية أو مرحلة جامعية، حيث إنه شهد طفرة كبيرة.

وتابع أن التعليم جزء من بناء المواطن وتأهيله وتعليمه، وبالتالي يجب تأسيسه جيدا فى تلك الناحية وتوفير له فرصة عمل، وكل هذا فى خطط الدولة، واجهزة الدولة معنية بهذا الأمر.