محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى جمال حمادة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وخلال الزيارة، وجه محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر حالتي الوفاة ، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمتضررين من الحادث.

كما شدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية للحادث من كافة الجهات التنفيذية المختصة، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.