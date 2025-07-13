أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان فى نهائي كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة





تشيلسي X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً على قناة DAZN tv channel

مواعيد مباريات الودية



هيرتا برلين X بروندبي آي إف – الساعة 2:30 ظهرا

بريستون نورث إند X ليفربول – الساعة 5 مساء

سبارتاك موسكو X سبارتاك زلاتيبور – الساعة 5 مساء

مودلينج X بشكتاش – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة



هولندا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 1

إنجلترا X ويلز – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 2