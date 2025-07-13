أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان فى نهائي كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
تشيلسي X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً على قناة DAZN tv channel
مواعيد مباريات الودية
هيرتا برلين X بروندبي آي إف – الساعة 2:30 ظهرا
بريستون نورث إند X ليفربول – الساعة 5 مساء
سبارتاك موسكو X سبارتاك زلاتيبور – الساعة 5 مساء
مودلينج X بشكتاش – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة
هولندا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 1
إنجلترا X ويلز – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 2