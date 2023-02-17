عيد قومي.. شريف صالح : إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات اقتصادية بأسبوع الصعيد

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن أسبوع الصعيد يعتبر العيد القومي لكل محافظات الصعيد.

معقبا: "سعدنا بتشريف سيادة الرئيس السيسي فى كل محافظات الصعيد وافتتاحه لمشروعات قومية وعملاقة.. والتي كانت بالنسبة للمواطن الصعيدي حلما لم يتحقق فى كل المراحل السابقة".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن كل تلك التنمية فى الصعيد نابعة من توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر وبالمواطن الصعيدي، موضحا: "لم نشهد من قبل كما شهدنا القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة والحكومة تتواجد سبعة أيام متكاملة فى الصعيد ويمكن أكثر لافتتاح مشروعات".



وتابع أن أسبوع الصعيد له عائد معنوي وتنموي واقتصادي كبير جدا، لافتا إلى أن تلك المشروعات كانت لبناء الإنسان، من إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات اقتصادية وطرق ومحاور وكباري ومشروعات صناعية.

