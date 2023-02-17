غير مكلف وسهل التحضير.. مستحضر طبيعي يقلل الشيخوخة ويمنع ظهور التجاعيد

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه للعناية بالبشرة يتم إحضار زيت اللوز الحلو، وهو زيت نباتي، ويتم عمل تدليك لفروة الرأس كل يوم ليلا قبل النوم، حيث أنه يجعل البشرة نضرة، وله تأثير على المدي البعيد فى تأخر شيخوخة الجلد ومنع ظهور التجاعيد، كما أنها طريقة سهلة وغير مكلفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن تلك المكونات الطبيعية أفضل من مستحضرات التجميل، حيث أنه لا يوجد لها أى أثار جانبية، قائلا: "من أولوياتي دائما العلاج الطبيعي والدواء المصري وهو هو المستورد".



وتابع أنه يمكن استخدام زيت اللوز الحلو للشعر، حيث أنه مفيد جدا للشعر ويمنع الجفاف والتقصف والهيشان، ويمكن استخدامه للكبار والأطفال.

