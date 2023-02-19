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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم العنف لا تنتهي.. وفاة شرطي أمريكي بإطلاق نار في تينيسي

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

توفي ضابط شرطة أمريكي في ممفيس بولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أكثر من أسبوعين عندما أصيب بالرصاص أثناء الرد على مواجهة في مكتبة، وفقا أسوشيتد برس‏.

وقد ‏أصيب الضابط جيفري ريد بجروح خطيرة في 2 فبراير في مكتبة محطة بوبلار وايت، حيث قالت شرطة ممفيس إن ريد (49 عاما) نقل إلى ريجيونال وان هيلث حيث توفي على الرغم من الجهود التي بذلها الطاقم الطبي لإنقاذه.

وكان قد ‏خدم الشرطي الأمريكي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية قبل انضمامه إلى قسم الشرطة في عام 2008، كما شغل منصب مدير الأمن في كنيسته.‏

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‏وقدم رئيس بلدة ممفيس جيم ستريكلاند خالص تعازيه لعائلة الضابط القتيل وكذلك عائلته من شرطة ممفيس. ‏

‏وقال العمدة في بيان: "لقد خدم بشرف بلاده كجندي في مشاة البحرية ومدينته كضابط شرطة ، ونحن نرفع خدمته العامة المتفانية لمدينة ممفيس لأكثر من 15 عاما".‏

‏في حادثة المكتبة ، رد الضباط بعد أن بدأ رجل المواجهة مع شخص آخر، عندما حاول الضباط التحدث معه، حيث أخرج سلاحا وأطلق النار، ‏‏حسبما قال مكتب التحقيقات في تينيسي‏‏.

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