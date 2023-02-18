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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية مسيسبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأمريكية مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في أربعة أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

ووقع الحادث في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.

ونقلت محطة دبليو جيه تي في 12 التلفزيونية عن قائد شرطة مقاطعة تيت براد لانس قوله إن المسلح المجهول اقتحم متجرا وقتل رجلا بالرصاص ثم ذهب إلى منزل قريب وقتل امرأة.

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وأضافت المحطة أنه توجه بعد ذلك إلى منزل يعتقد أنه كان يعيش فيه وأطلق النار وقتل شخصين هناك.

وقالت إن نائب رئيس البلدية رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه به وحاول إيقافها ولكن قائدها استمر في طريقه وجرى مطاردته إلى أن تم اعتقاله في أحد المنازل.

وأضافت المحطة إن أفراد الشرطة عثروا في ذلك المنزل على ضحيتين أخريين أحدهما ميت في سيارة والآخر ميت على الطريق.

وقال حاكم ولاية مسيسبي تيت ريفز على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده ولم يعرف بعد الدافع وراء ما قام به.

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تشريعات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع قوانين للحد من جرائم السلاح، في البلاد.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي علي تويتر :"اتخذ الرئيس بايدن إجراءات تاريخية للحد من جرائم السلاح ، لدي تشريعات سلامة السلاح أهمية منذ 30 عامًا، والآن يدعو الكونجرس لاتخاذ الخطوة التالية وحظر الأسلحة الهجومية".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بأن  عدد حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحد حتى الآن في العام الحالي هي أكثر من الأيام التي مرت حتى الآن في هذا العام، حيث كانت هناك  هناك 39 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك واحدة في هاف مون باي، جنوب سان فرانسيسكو، أدت إلي مصرع 7 أشخاص على الأقل يوم الاثنين، وأخرى في مونتيري بارك بكاليفورنيا في عطلة نهاية الأسبوع قتل فيها 11 شخصا، لافتة إلى أن أغلب الحوادث وقعت في جنوب الولايات المتحدة، بما في ذلك في لويزيانا وفلوريدا.

وأشار الموقع إلي أنه كان هناك 647 عملية إطلاق نار جماعي في العام الماضي، و690 عملية إطلاق نار في عام 2021.

وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونجرس بشأن تبني إصلاحات. وقضى أكثر من 44 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية في 2022، وأكثر من نصفهم حالات انتحار.

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