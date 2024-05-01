حسن المستكاوي يطرح تساؤلا على الاتحاد الأفريقي| تفاصيل

طرح المحلل الرياضي حسن المستكاوي تساؤلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب في منشور: “متي يلغي الاتحاد الأفريقي قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالات التعادل في مباراتي الذهاب والعودة ؟ الاتحاد الأوروبي ألغاها بعد تطبيقها لمدة ٥٧ سنة لأنها لم تكن عادلة.. كانت الفكرة سابقا لتعزيز الأداء الهجومي خارج الأرض لكن الأوروبيين وجدوا أن إلغاء القاعدة أكثر عدلا”.

وكان قد هنأ المحلل الرياضي حسن المستكاوي الزمالك لتأهله لنهائي الكونفيدرالية بعد فوزه على دريمز الغاني.

وكتب عبر أكس: “‏مبروك الزمالك في نهائي الكونفدرالية بفوز كبير علي دريمز الغاني ٣/صفر . الهدف الثاني حرر لاعبي الزمالك من الضغط ولعب بهدوء في التمرير والاختراق وصناعة المساحات مستغلا اندفاع دريمز بجانب الانضباط الدفاعي من وسط الملعب وادارة جيدة من جوميز . مبروك للكرة المصرية . القطبين الاهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ”.