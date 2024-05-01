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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وهشام ماجد وصدمة بيومي فؤاد

عمرو يوسف
عمرو يوسف

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من فيلم “شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون”.

 كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام. 

الحريفة

ويكمل فيلم الحريفة مدة عرضه فى موسم عيد الفطر نظرا للنجاح الذى حققه العمل منذ عرضه فى موسم نصف العام وحتى الان حيث بلغت إيراداته 74.341.679 جنيه وذلك فى 17 أسبوع عرض وقد حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 1696 جنيها. 

شقو

بينما حقق فيلم شقو إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 59.510.101 جنيه وذلك فى 3 أسابيع من عرضه حيث حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 594.127 جنيه. 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما ،بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

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إيرادات السينما أمس.. عمرو يوسف يتصدر بـ800 ألف وهشام ماجد يلاحقه

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 44.100.621 جنيه وذلك فى 3 أسابيع عرض أيضا وقد حقق إيرادات أمس 443.025 جنيه. 

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم “باربى”.

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

عالماشى

كما حقق فيلم عالماشى إيرادات بلغت قيمتها 11.359.106 جنيها وذلك فى خلال 3 أسابيع عرض وحقق أمس إيرادات بلغت 48.094 جنيه. 

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

أسود ملون 

بينما حقق فيلم أسود ملون إيرادات بلغت قيمتها 2.255.522 جنيه فى 3 أسابيع عرض أيضا وحقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 12.833 جنيه. 

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي. 

فيلم موسم عيد الفطر فيلم الحريفة ايرادات الافلام هشام ماجد بيومي فؤاد

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