عروض أفلام تسجيلية بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

4/22/2024 9:44:08 AM

الإثنين 22/أبريل/2024 - 09:44 ص 4/22/2024 9:44:08 AM

أقيمت فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية والذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بمركز الحرية والإبداع ، حيث يقام النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش

وخلال فعاليات النادي تم عرض كلا من فيلم حالة طارئة اخراج عبد الله عادل ، وفيلم ولدي اخراج عبد الله عادل، وفيلم سارة اخراج عبد الله عادل.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها كلا من الناقد السينمائي اسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتم خلالها مناقشة الافلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن فيلم حالة طارئة قد شارك بعدة مهرجانات سينمائية ، منها مهرجان القاهرة للافلام القصيرة، المهرجان القومي للسينما المصرية ،المهرجان الدولي العربي الافريقي بمدينة زاكورة بالمغرب للافلام التسجيلية سنة ٢٠٢١، مهرجان Lift Off Sessions المرحلة الاولى من مهرجان kinofestival"LIght of the world"، ملتقى قصر السينما للافلام القصيرة ،مهرجان ساقية الصاوي للافلام التسجيلية .

أما فيلم ياولدي فقد حصل على شهادة تقدير من مهرجان ساقية الصاوي للافلام التسجيلية 2020، كما حصل على جائزة افضل مونتاج من ملتقى قصر السينما للافلام القصيرة 2021 . وشهادة تقدير للمشاركة من مهرجان يوسف شاهين 2021.

، وكانت له مشاركة رسمية بمهرجان رؤى للافلام القصيرة 2021.و مشاركة رسمية بمهرجان القاهرة للافلام القصيرة 2021.و مشاركة رسمية بمهرجان العودة السينمائي، ومشاركة بمهرجان lift off sessions، ومشاركة رسمية بالمهرجان لقومي للسينما المصرية 2021

جدير بالذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقام شهريا، تحت إدارة الناقد السينمائي اسلام احمد علي.