عاجل
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد
بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي
احذر.. تسمية طفلك باسم مخالف للشرائع السماوية يغرمك 100 جنيه
بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا

رباب الهواري

شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق هجوماً كبيراً على البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون العرب أمس السبت.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ، ليفقد الأبيض نقطتين ثمينتين في بداية مشواره.


وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


يانيك فيريرا يتحمل مسؤولية التعادل أمام المقاولون العرب ، وهناك علامات استفهام كبيرة حول التشكيل الذي خاض به المباراة ، فلا يوجد سبب حقيقي لاستبعاد الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الفريق من قائمة المباراة ، فاللاعب ظهر بشكل جيد أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى وكان يحتاج فقط للمساندة الهجومية التي لم تكن متوفرة.

وأضاف: أحمد شريف وعمرو ناصر لابد من حصولهما على الفرصة خلال المباريات المقبلة ، ولا أعلم سبب الدفع بعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي وخسارة ناصر ماهر وإهدار مجهوده كجناح أيمن.

وأتم: يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك ، والفريق سيفقد نقاط عديدة خلال الفترة المقبلة في حالة إصراره على العناد وإشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأساسية.

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

تيمور تيمور

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

النمو الاقتصادي

تحسن الجنيه وقفزة في التحويلات.. خبراء: الاقتصاد المصري يستعيد الثقة ويجذب الاستثمارات

مجلس النواب

إشادة برلمانية بالتحركات الدبلوماسية المصرية ضد أوهام إسرائيل الكبرى

رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد: مصر تدق ناقوس الخطر مجددا وتحذر من عواقب كارثة التهجير

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

