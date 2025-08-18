رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا

شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق هجوماً كبيراً على البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون العرب أمس السبت.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ، ليفقد الأبيض نقطتين ثمينتين في بداية مشواره.



وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



يانيك فيريرا يتحمل مسؤولية التعادل أمام المقاولون العرب ، وهناك علامات استفهام كبيرة حول التشكيل الذي خاض به المباراة ، فلا يوجد سبب حقيقي لاستبعاد الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الفريق من قائمة المباراة ، فاللاعب ظهر بشكل جيد أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى وكان يحتاج فقط للمساندة الهجومية التي لم تكن متوفرة.

وأضاف: أحمد شريف وعمرو ناصر لابد من حصولهما على الفرصة خلال المباريات المقبلة ، ولا أعلم سبب الدفع بعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي وخسارة ناصر ماهر وإهدار مجهوده كجناح أيمن.

وأتم: يانيك فيريرا لا يصلح للزمالك ، والفريق سيفقد نقاط عديدة خلال الفترة المقبلة في حالة إصراره على العناد وإشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأساسية.