الرئيس جوزيف عون يعلن رفضه القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد رفضه القاطع لمسألة توطين الفلسطينيين في لبنان، موضحا أن قرار نزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو قرار صادر من السلطة الفلسطينية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد أن اتفاق الطائف نص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، موجها الشكر إلى السعودية على جهودها لمساعدة لبنان، خاصة في ملف إنهاء الفراغ الرئاسي.

وقال الرئيس اللبناني إنه لا يفرط في علاقة السعودية ولبنان لأنها تعود إلى عهد الملك المؤسس، معربا في تصريحات لفضائية "العربية" عن ترحيبه بكل من يريد مساعدة لبنان من دون تدخل.

وأشار إلى سعيه لتحسين العلاقات الأمنية مع سوريا وترسيم الحدود برعاية سعودية، موضحا أن التنسيق الأمني مع دمشق موجود ومستمر.

وأشار إلى أنه منفتح لنقاش أي موضوع تحت سقف الدولة اللبنانية، ومؤكدا على أنه لا تغطية على الفساد والقضاء اللبناني يعمل بجدية لمحاربته، ولا محرمات ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفساد، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورطه في أي ملف فساد فهو مستعد للمحاسبة.

وقال الرئيس عون إن لبنان على خارطة ازدهار اقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت، والأولوية تحقيق أمن واستقرار لبنان والتقدم اقتصاديا.