قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس جوزيف عون يعلن رفضه القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
ناصر السيد

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد رفضه القاطع لمسألة توطين الفلسطينيين في لبنان، موضحا أن قرار نزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو قرار صادر من السلطة الفلسطينية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد أن اتفاق الطائف نص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، موجها الشكر إلى السعودية على جهودها لمساعدة لبنان، خاصة في ملف إنهاء الفراغ الرئاسي.

وقال الرئيس اللبناني إنه لا يفرط في علاقة السعودية ولبنان لأنها تعود إلى عهد الملك المؤسس، معربا في تصريحات لفضائية "العربية" عن ترحيبه بكل من يريد مساعدة لبنان من دون تدخل.

وأشار إلى سعيه لتحسين العلاقات الأمنية مع سوريا وترسيم الحدود برعاية سعودية، موضحا أن التنسيق الأمني مع دمشق موجود ومستمر.

وأشار إلى أنه منفتح لنقاش أي موضوع تحت سقف الدولة اللبنانية، ومؤكدا على أنه لا تغطية على الفساد والقضاء اللبناني يعمل بجدية لمحاربته، ولا محرمات ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفساد، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورطه في أي ملف فساد فهو مستعد للمحاسبة.

وقال الرئيس عون إن لبنان على خارطة ازدهار اقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت، والأولوية تحقيق أمن واستقرار لبنان والتقدم اقتصاديا.

الرئيس اللبناني اتفاق الطائف حصر السلاح بيد الدولة إنهاء الفراغ الرئاسي ترسيم الحدود توطين الفلسطينيين في لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

ترشيحاتنا

مصطفي الكحيلي

عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر التاريخي والراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين

رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: تجديد مصر رفضها التهجير القسري رسالة حاسمة للعالم

الأكياس

ضوابط استيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية وفقا للقانون

بالصور

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد