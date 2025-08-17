قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
أخبار العالم

جوزيف عون: حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران

قسم الخارجي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد أن حصر سلاح حزب الله قرار لبناني وليس من شأن إيران، مضيفا أن أي تدخل خارجي في قرارتنا السيادية غير مسموح.

وقال عون في تصريحات لفضائية العربية، إنه لبنان أبلغت إيران أن العلاقات يجب أن تكون علاقة احترام، فهي دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ سيادة لبنان، مشيرا إلى أن رسالة بيروت لطهران واضحة وهي عدم التدخل في شؤوننا.

وأوضح الرئيس اللبناني أن الورقة الأمريكية تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، وتحولت من أمريكية إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا، وتنفيذها سيكون وفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وشدد الرئيس عون إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا ضمن ورقة المبعوث الأمريكي توم برّاك، مثمنا موقف سوريا من الورقة الأمريكية.

ولفت إلى أن عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل، لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، موضحا أن لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة.

وأكد عون عدم تلقي أي تهديد لو رفضت لبنان الورقة الأمريكية، مبينا أن واشنطن أخبرت بيروت أن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضت ورقة برّاك.

جوزيف عون حصر سلاح حزب الله سلاح حزب الله الرئيس اللبناني حفظ سيادة لبنان الورقة الأمريكية الانسحاب الإسرائيلي التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا

