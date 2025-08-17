قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
ناصر السيد

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد، أن إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي لمكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت الغابات القاحلة ، خلال موجة حرّ شديدة استمرت لثلاث ساعات.

جاء قرار إضافة أكثر من 1400 جندي إلى القوات الموجودة بالفعل في مهمة مكافحة حرائق الغابات في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء حرائق الغابات، لا سيما في منطقة جاليسيا الشمالية الغربية، وتنتظر وصول تعزيزات جوية وُعِدت بها دول أوروبية أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

صرح ألفونسو رويدا، رئيس حكومة منطقة جاليسيا الإقليمية، في مؤتمر صحفي مع سانشيز، بأن رجال الإطفاء يتعاملون مع 12 حريقًا كبيرًا في غاليسيا، جميعها بالقرب من مدينة أورينسي.

وقال رويدا: "لا تزال المنازل مهددة، لذا فرضنا إغلاقًا ونقوم بعمليات إخلاء"، وتكافح جاليسيا النيران المشتعلة منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الوطنية (AEMET)، أن درجات الحرارة في إسبانيا قد تصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) في بعض المناطق يوم الأحد. وأضافت أن أقصى درجة حرارة سُجّلت يوم السبت كانت 44.7 درجة مئوية .

إسبانيا تنشر 500 جندي مكافحة الحرائق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حرائق الغابات حرائق الغابات في اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

نوتنجهام

نوتنجهام فورست يكتسح برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

سيف زاهر

الجهاز الفني للزمالك يشيد بـ خوان ألفينا بعد أول مشاركاته أمام المقاولون

تشيلسي

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

المزيد