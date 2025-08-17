نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلججسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لمستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، أنه أوفى بوعده بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، رغم ما وصفه بـ"ضغوط داخلية وخارجية"، شملت ضغوطا من "عدة رؤساء أمريكيين".

وقال نتنياهو في كلمته: "كما قلت في محادثة سابقة معكم، سنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار تمسكنا بأرض إسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية، ومنع المحاولات التي كانت، وللأسف لا تزال، تهدف إلى اقتلاعنا من هنا. والحمد لله، لقد وفينا بما وعدت به".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلا، إذ كانت هناك قوى كثيرة وضغوط كبيرة. من الداخل ومن الخارج، ومن سلسلة من الرؤساء الأمريكيين الذين أرادوا اقتلاعنا من جذورنا وإقامة دولة فلسطينية هنا"، مشدداً على أن "التمسك بالوعد التاريخي منع حدوث ذلك، وها نحن نرى النتيجة اليوم".