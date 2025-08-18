قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء
تذبذب طفيف.. أسعار الدواجن والبيض بعد آخر صعود
تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية
بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء
رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا

علي صالح

اتهمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، وزير العدل ياريف ليفين بخرق قرار المحكمة العليا بعد أن أغلق مكتبًا تتقاسمه طواقمهما، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محاولة لإقصائها عن عملها، رغم أمر قضائي صريح يمنع الحكومة من تغيير طبيعة علاقتها بالمستشارة حتى البت في قانونية قرار إقالتها.

وكانت الحكومة قد صادقت الشهر الماضي على إقالة بهراف-ميارا عبر آلية جديدة بعد فشلها في إقالتها بالآلية القانونية القائمة، غير أن المحكمة العليا جمّدت القرار فورًا، وأكدت أنه لا يجوز عرقلة عملها بأي شكل حتى صدور الحكم النهائي.

ليفين، الذي دخل في خلافات متكررة مع بهراف-ميارا، واصل معارضته لممارستها مهامها. فبعد التصويت على إقالتها، اتصل سائق ليفين بطاقمها وأبلغهم بعدم استخدام المكتب المشترك في تل أبيب، ما دفع حركة "نزاهة الحكم" إلى التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا بدعوى أن ذلك يشكل خرقًا لقرارها السابق.

وردًا على الالتماس، قال ليفين إن المكتب المعني هو "مكتبه الخاص"، وهو ما لم تنكره بهراف-ميارا في ردها للمحكمة، لكنها شددت على أن العرف المتبع منذ أكثر من عقد يقضي باستخدام طاقم المستشارة للمكتب في الأيام التي لا يعمل فيها طاقم الوزير.

وأضافت أن قرار وقف هذا الترتيب جاء بشكل أحادي ومرتبط مباشرة بقرار الحكومة إقالتها، مؤكدة: "هذا التصرف يخالف أوامر المحكمة التي نصّت بوضوح على عدم تغيير العلاقة القائمة، ويبدو أن الهدف منه هو المس بمكانة المستشارة القضائية للحكومة وتقويض عملها المهني."

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

