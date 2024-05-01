جيش الاحتلال يشن غارات على 5 أهداف تابعة لحزب الله بلبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان، ليلا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "أغارت مقاتلات سلاح الجو ليلاً على أهداف لتنظيم حزب الله في مناطق الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنى تحتية".

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم الهجوم أيضا على بنية تحتية وهيكل عسكري للتنظيم في منطقة الليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنية تحتية ونقاط مراقبة للتنظيم في منطقتي العديسة وميس الجبل.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.