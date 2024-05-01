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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن غارات على 5 أهداف تابعة لحزب الله بلبنان

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان، ليلا.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "أغارت مقاتلات سلاح الجو ليلاً على أهداف لتنظيم حزب الله في مناطق الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنى تحتية". 

 

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم الهجوم أيضا على بنية تحتية وهيكل عسكري للتنظيم في منطقة الليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنية تحتية ونقاط مراقبة للتنظيم في منطقتي العديسة وميس الجبل.

 

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

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طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي لبنان الخيام كفركلا منطقة الليدا العديسة ميس الجبل

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