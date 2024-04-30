دمروها بالصواريخ.. حزب الله ينصب كمين محكم لآليات الاحتلال على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه نصب كمين لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وتم استهدافها بالصواريخ.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17، بنصب كمين محكم ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي.
وأضاف حزب الله أنه عند وصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة المكمن، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ،حيث تم تدميرها واحتراقها بمن فيها.