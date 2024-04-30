دمروها بالصواريخ.. حزب الله ينصب كمين محكم لآليات الاحتلال على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه نصب كمين لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وتم استهدافها بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قام مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17، بنصب كمين محكم ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي.

وأضاف حزب الله أنه عند وصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة المكمن، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ،‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏