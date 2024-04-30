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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل

حزب الله
حزب الله

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية إستهداف مبان يتموضع بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمال الاحتلال الإسرائيلي.

https://t.me/mmirleb/3602

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وتم تدميرهما.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال ‏الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية في لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما.

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

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