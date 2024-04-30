حزب الله يستهدف جنود ودبابات الاحتلال في المواقع العسكرية .. تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف تواجد لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.
قال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.
أضاف حزب الله أنه استهدف أيضا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا كانت تتحصن داخل موقع المطلة.
أوضح حزب الله أنه بعد رصد ومتابعة الدبابة باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله أيضا إنه استهدف مبنًى يتموضع به جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.