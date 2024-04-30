عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف جنود ودبابات الاحتلال في المواقع العسكرية .. تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف تواجد لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

قال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في غزة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تموضعا لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏ 

أضاف حزب الله أنه استهدف أيضا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا كانت تتحصن داخل ‏موقع المطلة.

أوضح حزب الله أنه بعد رصد ومتابعة الدبابة باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء، واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏ 

وقال حزب الله أيضا إنه استهدف مبنًى يتموضع به جنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله اللبناني: قصفنا مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون

حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة

حزب الله الاحتلال الاسرائيلي الشادر العسكري موقع المطلة مستعمرة افيفيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

حزب الله اللبناني: قصفنا مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون

حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة

قناة عبرية: صواريخ حزب الله سببت ضررا بـ3 منازل في بلدة المطلة

بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله يشن هجوما خطيرا على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي: مطلب انسحاب حزب الله شمال الليطاني حذف من مقترح فرنسا للتسوية

ترشيحاتنا

النصب والترامادول.. طليقة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا: وزع الذهب علينا

هيئة الاستعلامات تطالب بلومبرج بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي

بعد عودتها.. هيونداي توسان 2024 تباع بهذه الأسعار

محمد عمارة : لابد من عودة مروان عطية وإمام عاشور لتشكيل الأهلى

206 فرصة عمل| مترو الأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. الشروط وكيفية التقديم

وزير إسرائيلي متطرف: نتنياهو وعد بعدم الموافقة على صفقة الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الإحتياط

حيل تساعدك على تجنب الوقوع في خيبة الأمل

لاعب يخفف صداع كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي وتجدد إصابة الشناوي

بأسرار وإضافات المحلات.. اعرفي طريقة عمل التومية على أصولها

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

اﻟﻤﺰﻳﺪ