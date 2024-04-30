حزب الله يستهدف جنود ودبابات الاحتلال في المواقع العسكرية .. تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف تواجد لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

قال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في غزة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تموضعا لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

أضاف حزب الله أنه استهدف أيضا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا كانت تتحصن داخل ‏موقع المطلة.

أوضح حزب الله أنه بعد رصد ومتابعة الدبابة باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء، واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏

وقال حزب الله أيضا إنه استهدف مبنًى يتموضع به جنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏