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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة

ارشيفي
ارشيفي

استهدف عناصر حزب الله اللبناني مبنًى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة.

وكان الحزب في وقت سابق؛ قصف تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود الاحتلال  غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشر.

وكانت الجماعة الإسلامية بلبنان ، أعلنت استشهاد القائدين في جناحها العسكري «قوات الفجر»؛ مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف، في غارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي.

ووفق البيان الصادر عن الجماعة الإسلامية؛ فقد جاء ذلك خلال «تأديتهما لواجبهما الجهادي، دفاعاً عن أهلهما في الجنوب، ونصرةً لأهلنا في فلسطين».

ومن جانبه؛ رد حزب الله على عملية الاغتيال في البقاع الغربي باستهداف موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ «الكاتيوشا».

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